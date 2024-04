Dozzina a maggioranza rosa, in gara Di Pietrantonio e Valerio

Svelati a Roma i 12 finalisti dell’edizione 2024 del Premio Strega. Si tratta di: Sonia Aggio, ‘Nella stanza dell’imperatore’ (Fazi), proposto da Simona Cives; Adrián N. Bravi, ‘Adelaida’ (Nutrimenti), proposto da Romana Petri; Paolo Di Paolo, ‘Romanzo senza umani’ (Feltrinelli), proposto da Gianni Amelio; Donatella Di Pietrantonio, ‘L’età fragile’ (Einaudi), proposto da Vittorio Lingiardi; Tommaso Giartosio, ‘Autobiogrammatica’ (minimum fax), proposto da Emanuele Trevi; Antonella Lattanzi, ‘Cose che non si raccontano’ (Einaudi), proposto da Valeria Parrella; Valentina Mira, ‘Dalla stessa parte mi troverai’ (SEM), proposto da Franco Di Mare; Melissa Panarello, ‘Storia dei miei soldi’ (Bompiani), proposto da Nadia Terranova; Daniele Rielli, ‘Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale’ (Rizzoli), proposto da Antonio Pascale; Raffaella Romagnolo, ‘Aggiustare l’universo’ (Mondadori), proposto da Lia Levi; Chiara Valerio, ‘Chi dice e chi tace’ (Sellerio), proposto da Matteo Motolese; Dario Voltolini, ‘Invernale’ (La nave di Teseo), proposto da Sandro Verones.

Svelati i 5 candidati a ‘Premio Strega Europeo’

Svelati a Roma i 5 libri candidati all’edizione 2024 del Premio Strega Europeo. Questi i titoli: Shida Bazyar, ‘Di notte tutto è silenzio a Teheran’ (Fandango Libri), tradotto da Lavinia Azzone, Blogger Prize for Literature.Paul Lynch, ‘Il canto del profeta’(66thand2nd), tradotto da Riccardo Duranti, Booker Prize 2023. Tore Renberg, ‘La mia Ingeborg’ (Fazi), tradotto da Margherita Podestà Heir, Miglior libro 2023 per i librai norvegesi. Neige Sinno, ‘Triste Tigre’ (Neri Pozza), tradotto da Luciana Cisbani, Prix Femina 2023. Rosario Villajos, ‘L’educazione fisica’ (Guanda), tradotto da Roberta Arrigoni, Premio Biblioteca Breve 2023. I cinque libri selezionati saranno presentati al Salone Internazionale del Libro di Torino in programma il prossimo maggio.

Svelati 12 libri candidati a ‘Premio Strega Poesia’

Svelati a Roma i 12 libri candidati all’edizione 2024 del Premio Strega Poesia. Questi i titoli: Alida Airaghi, ‘Quanto di storia’, Marco Saya. Alessandro Anil, ‘Terra dei ritorni’, PordenoneLegge-Samuele Editore. Gian Maria Annovi, ‘Discomparse’, Aragno. Daniela Attanasio, ‘Vivi al mondo’, Vallecchi Firenze. Alessandro Baldacci, ‘Il dio di Norimberga’, Pequod. Antonio Bux, ‘Mappe senza una terra’, RP libri. Roberto Cescon, ‘Natura’, Stampa 2009. Stefano Dal Bianco, ‘Paradiso’, Garzanti. Giovanna Frene, ‘Eredità ed Estinzione’, Donzelli. Rosaria Lo Russo, ‘Tande’, Vydia Editore. Tommaso Ottonieri, ‘Cinema di sortilegi’, La Vita Felice. Enrico Testa, ‘L’erba di nessuno’, Einaudi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata