Conferenze, workshop, film, letture, DJ set, musica e una mostra esclusiva

Fondazione G. Feltrinelli incontra Fabrica, centro di ricerca sulla comunicazione di Benetton Group, e trasforma la sede progettata da Tadao Ando in un festival continuo per gli appassionati di cultura: SI.AMO RIVOLUZIONE è un programma esclusivo che per un intero weekend, sabato 23 e domenica 24 marzo, connetterà le Rivoluzioni del passato, protagoniste di una mostra che per la prima volta fa uscire dai caveaux della Fondazione G. Feltrinelli di Milano opere uniche, con le rivoluzioni del presente e del futuro, argomentate e approfondite in quattro incontri con ospiti d’eccezione come Stefano Mancuso, Enzo Traverso, Alessandro Balducci e David Bidussa.

Non basta conoscere la storia e innamorarsi dei suoi miti, serve mettere in circolo le idee, trovare le ispirazioni giuste, avere fiducia nel cambiamento e superare i confini dell’individualità per disegnare un futuro migliore, in comune.

SI.AMO RIVOLUZIONE è un insieme di suggestioni che nasce dalla passione per la storia e per la cultura, ma si contamina di tutte le forme espressive: dalla musica elettronica con Klaus e Bea1991 alla musica classica con esibizioni live di giovani musicisti su musiche di Johann Sebastian Bach, Giuseppe Colombi e Bruno Maderna. Dalle pagine di Antonio Gramsci, Elsa Morante, Bertolt Brecht, interpretate negli spazi di Fabrica dagli attori del Piccolo Teatro di Milano, per finire con una speciale raccolta di film e documentari ispirati al tema delle Rivoluzioni affidata al critico cinematografico Federico Rossin.

