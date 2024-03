L'artista di Busto Arsizio è nel cast dell'opera diretta da Emma Dante

Samuel Salamone sarà in scena al Teatro Piccolo di Milano, nell’opera ‘Re Chicchinella’ di Gianbattista Basile, con la regia di Emma Dante, fino al prossimo 28 marzo. Salamone, 30enne di Busto Arsizio, a soli 18 anni è entrato a far parte dell’albo dei mimi al Teatro alla Scala, per poi calcare il palco del Teatro Stabile dell’Umbria. Nel corso della sua ancora breve carriera, Salamone ha lavorato anche con maestri come Antonio Latella e Michele Placido. Ma “è l’incontro con la grande Emma Dante che segna la mia carriera, da lì inizio a lavorare nella sua compagnia”, sottolinea Salamone.

“Re Cicchinella” di Gianbattista Basile avrà prossimamente tappe anche all’estero, in luoghi come Francia e Cina. Proprio all’estero Salamone ha trovato lavoro, successo e notorietà. L’attore parla quattro lingue e ha deciso di vivere per ora in Spagna, a Valencia. “Il lavoro – sottolinea Salamone – mi ha portato a fare questa scelta. Dopo numerose esperienze teatrali e cinematografiche ho infatti appena finito di girare lì un corto di prossima uscita”. L’opera si intitola “ Encubierto” e vede alla regia Jose Luis Martinez. “A maggio sarò di nuovo a teatro a Barcellona con un nuovo spettacolo”, sottolinea Salamone, che però poi conclude: “Ora vorrei concentrarmi sul mio paese, sul cinema italiano, recitare in qualche set importante“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata