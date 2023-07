Il percorso espositivo prevede oltre 100 opere dell'artista giapponese

Al Museo Madre di Napoli è stata inaugurata la mostra retrospettiva dedicata all’artista Kazuko Miyamoto, con cui è stata inaugurata la nuova programmazione triennale a cura della nuova direttrice del Museo Eva Fabbris. Il percorso espositivo prevede oltre 100 opere di Miyamoto che ripercorrono, in modo non cronologico, le diverse fasi e i numerosi media attraverso cui si è sviluppata la sua pratica dagli anni Settanta ai primi anni Duemila. All’inaugurazione presente Angela Tecce, presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee.

