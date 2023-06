Il direttore Bellenger: "Modello unico in Italia e forse in Europa"

“Con la riapertura al pubblico dello splendido giardino torre, dopo 7 anni di intenso lavoro, è stato completato il masterplan del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Il giardino è una meraviglia scientifica, dal punto di vista della botanica, e una meraviglia umana per il benessere delle persone. Oggi Capodimonte è un modello unico in Italia e forse in Europa”.

Lo ha dichiarato il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, che tra pochi mesi concluderà il suo mandato a capo del più grande museo d’Italia. Il giardino Torre è stato oggetto di un restauro storico conservativo, durato diversi anni, nel quale sono state recuperate le colture storiche presenti a Capodimonte ed è stato ripristinato il forno dove venne cotta la pizza per la Regina Margherita. Il giardino sarà oggetto di spettacoli teatrali e musicali e presto verrà anche aperto un bistrot.

