La prima dell'opera di Bizet travolge il pubblico

Sensualità, sfrontatezza, sincerità. Libertà, in un anelito senza tempo: la prima della ‘Carmen’ di Bizet, firmata da Renato Bonajuto, ha infiammato e travolto il pubblico del Teatro Lirico di Cagliari, tutto esaurito in attesa delle nove repliche in calendario.

L’immortale opéra-comique, che porta in scena l’attualissimo tema del femminicidio in nome del possesso, con Carmen che sfida l’opprimente potere maschile mentre il popolo non riesce a fare lo stesso con l’altrettanto opprimente regime, è stata ambientata da Bonajuto nella Spagna degli anni ’50.

Repliche fino al 9 luglio, ogni sera a partire da alle 19. La stagione di opera e balletto al Teatro Lirico di Cagliari riprenderà a ottobre con ‘Il lago dei cigni‘.

