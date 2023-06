Si è spento a 98 anni nell'ospedale di Termoli, ha raccontato l'Italia del Dopoguerra

È morto all’età di 98 anni Paolo Di Paolo, maestro di fotografia di fama internazionale e fotografo più pubblicato su “Il Mondo“, rivista di Mario Pannunzio per la quale ha realizzato reportage e ritratti tra i quali quelli di Michelangelo Antonioni, Anna Magnani, Giorgio De Chirico, Ezra Pound, Marcello Mastroianni, Luchino Visconti, Oriana Fallaci e Pier Paolo Pasolini.

La carriera, le foto diventate iconiche

Di Paolo, nato a Larino in provincia di Campobasso il 17 maggio 1925, era ricoverato da pochi giorni all’ospedale San Timoteo di Termoli per un aggravamento delle sue condizioni. La conferma dal sindaco di Larino Pino Puchetti che questa mattina ha avuto la comunicazione dalla figlia del maestro Di Paolo. Puchetti con l’Amministrazione comunale di Larino, ove Di Paolo viveva stabilmente da qualche anno, gli aveva fatto gli auguri pubblici lo scorso 17 maggio per il 98esimo compleanno.

La fama di Paolo Di Paolo è legata alle sue iconiche foto e ai suoi reportage con protagonisti divi del cinema, da Anna Magnani a Grace Kelly, Kim Novak, Sofia Loren, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, Alberto Sordi, Monica Vitti e scrittori quali Giuseppe Ungaretti, Dino Buzzati, Carlo Emilio Gadda, Vincenzo Cardarelli, Oriana Fallaci, Alberto Moravia, Ezra Pound, Salvatore Quasimodo. Indimenticabile rimane il ritratto di Pier Paolo Pasolini nel 1960, seduto sull’altura del Monte dei Cocci di fronte a un paesaggio urbano di periferia. “Con Pasolini – ricorda il sindaco di Larino – aveva un rapporto articolare, come spesso ha raccontato, perché Pasolini amava il suo stile freddo e riservato, e lo aveva eletto a suo fotografo preferito”.

Di Paolo è considerato un grande cantore dell’Italia tra gli anni Cinquanta e Sessanta, che ha saputo raccontare con delicatezza, rigore e sapienza il Paese che rinasceva dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi ritratti più noti, esposti al Maxxi di Roma in una mostra nel 2019, quelli di Anna Magnani con il figlio sulla spiaggia del Circeo, Kim Novak che stira in camera al Grand Hotel, Sofia Loren che scherza con Marcello Mastroianni negli studi di Cinecittà.

I problemi di salute dell’ultimo mese

Subito dopo il suo 98esimo compleanno Paolo Di Paolo aveva iniziato ad accusare alcuni problemi, che dopo un passaggio nella rsa di Larino avevano richiesto il trasferimento in ospedale. È deceduto oggi all’alba nel reparto di Medicina del san Timoteo di Termoli. Non ci saranno funerali classici per l’addio al maestro, fa sapere il sindaco di Larino che ha concordato le disposizioni con la famiglia, ma un ultimo saluto nella chiesa di San Francesco, dove sarà allestita la camera ardente, nella mattinata di domani. Il primo cittadino Puchetti ricorda con emozione che nel 2022 Paolo Di Paolo ha regalato alla comunità frentana “una straordinaria mostra di scatti che documentano 70 anni della caratteristica festa patronale in onore di San Pardo con i fiori di carta crespa che adornano i caratteristici 120 carri trainati dai buoi. È stato l’ultimo regalo da parte del maestro alla nostra comunità, e ha un valore prezioso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata