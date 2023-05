James Bradburne: "Superati tutti gli ostacoli, Palazzo Citterio divverà un museo"

Il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, si è recato a Milano per inaugurare la mostra ‘Manzoni 1873-2023. La peste ‘orribile flagello’ tra vivere e scrivere’, nella Biblioteca nazionale Braidense della Pinacoteca di Brera, dedicata a Alessandro Manzoni. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Milano, Beppe Sala, l’Assessore regionale alla cultura della Lombardia, Francesca Caruso, e il direttore della Pinacoteca di Brera, James Bradburne.

Sangiuliano ha effettuato un sopralluogo a Palazzo Citterio in vista dell’avvio dei lavori che, di fatto, raddoppieranno lo spazio della Pinacoteca di Brera. “Abbiamo superato gli ostacoli amministrativi e politici che ci sono stati, siamo sopravvissuti per fortuna a una peste, il Covid, che ha aggiunto un anno e mezzo di ritardo, e dall’11 maggio parte il cantiere per rendere Palazzo Citterio ‘museabile’. Adesso i tempi sono di natura tecnica, non posso sapere se ci saranno imprevisti dovuti alla guerra e l’approvvigionamento dei materiali, che sono problemi tecnici. Il treno è partito, il binario è giusto, e posso dire che il treno arriverà”, ha dichiarato Bradburne a margine della presentazione della mostra.

“Sicuramente non aprirà prima del termine del mio mandato, il primo ottobre di quest’anno. Ho detto al ministro che siamo arrivati come dei medici, per curare un progetto che era nato e ha avuto le sue fortune per oltre 50 anni. Io che sono il primario andrò via, arriverà un altro primario, ma sono tranquillo che il paziente sopravviverà ed accoglierà i visitatori”, ha aggiunto Bradburne.

