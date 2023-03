Foto da Unsplash

Ad annunciarlo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano

Genova è stata designata Capitale italiana del libro 2023. Ad annunciarlo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano durante la conferenza di proclamazione dalla sala Spadolini del MiC.

Nel 2022 la Capitale del libro era stata Ivrea, in Piemonte.

“Sono commosso, contento e orgoglioso di quello che ha fatto la città di Genova. Siamo riusciti a creare una rete, un sistema integrato di cultura”, ha detto Marco Bucci, sindaco di Genova in collegamento streaming con la sala Spadolini del ministero della Cultura dove è stata proclamata Genova Capitale del libro 2023. “Il progetto contribuirà all’innalzamento culturale della città dei cittadini, turisti e tutti, giovani e meno giovani – ha aggiunto il sindaco -. La ricaduta sulle persone e sui loro comportamenti è unica. Investiremo molto nelle biblioteche. Apriremo biblioteche e archivi anche dopo cena e di notte, per poter far usufruire dei servizi pubblici durante tutto l’arco della giornata. Vogliamo portare avanti progetti con personaggi importanti che possano leggere libri al pubblico. Ringrazio personalmente il team di lavoro che ‘si sono tirati su le maniche’ per la nostra città e quando le cose si fanno assieme si raggiunge il risultato”.

