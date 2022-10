I docenti: "Facciamo tornare i bambini a scuola"

“Ho parlato con le mamme, per ripartire in piena sicurezza ci vogliono telecamere e metal detector all’ingresso della scuola per fermare l’ingresso di armi nelle aule”. E’ la proposta del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, tra i promotori del sit in presso l’istituto “Marino – Guarano” di Melito, teatro dell‘omicidio di un docente, Marcello Toscano, avvenuto mercoledì scorso. “E’ difficile anche per noi ricominciare – ha aggiunto il docente Massimiliano Maio – ma prima di tutto dobbiamo riportare i bambini a scuola”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata