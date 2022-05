Un concorso per la promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore

Terna lancia il “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”, un concorso aperto a tutti i fotografi in Italia, finalizzato alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore. Il tema della prima edizione del Premio, che ha ricevuto anche la Medagli del Presidente della Repubblica, è “Cameras on Driving Energy”, invitando così i fotografi a guardare alla contemporaneità per restituire una visione artistica della mission di Terna, nel suo ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica. Un incontro e un confronto che, grazie alla fotografia, può restituire una vasta e approfondita ricerca visiva sul tema della trasmissione dell’energia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata