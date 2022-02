Oksana Lyniv, direttrice del teatro comunale di Bologna: "Fate sentire la vostra vicinanza, anche con la musica"

(LaPresse) Oksana Lyniv, direttrice del teatro comunale di Bologna, è di origini ucraine. Intervistata da Radioimmaginaria a Bologna prima del concerto “Omaggio all’Ucraina” racconta di aver fondato 6 anni fa nel suo Paese l’orchestra ‘Youth Symphony Orchestra Of Ukraine’, composta da ragazzi dai 14 ai 22 anni. “Non stiamo combattendo solo per il nostro Paese ma per i diritti umani” spiega Lyniv, chiedendo solidarietà. I ragazzi sono rimasti senza strumenti, non possono più andarli a recuperare nei teatri sparsi in diverse città dell’Ucraina, a causa dell’attacco delle forze militari russe. In questo video, fortemente commossi, chiedono di essere aiutati e sostenuti in questa loro lotta per poter di nuovo suonare liberi, portare la musica e la cultura Ucraina in tutto il mondo. Radioimmaginaria ha condiviso un hashtag #play4ukraine invitando su @onair_radioimmaginaria chiunque tra i coetanei sappia cantare, suonare o fare musica a diffondere questo messaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata