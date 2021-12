Anche la senatrice a vita al teatro di Milano per il tradizionale appuntamento di Sant'Ambrogio

(LaPresse) Al Quirinale il prossimo anno “vorrei un presidente come Mattarella”. Lo ha detto la senatrice a vita Lilliana Segre al suo arrivo al teatro La Scala di Milano per la Prima. Un evento che ha “un bel significato in un momento in cui ci sono tanti pensieri, si apre la Scala, siamo contenti”, ha detto ancora la donna sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz.

