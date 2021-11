L’iniziativa mondiale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale volta a promuovere la qualità e il patrimonio della cucina del Belpaese

E’ ufficialmente cominciata anche a Los Angeles la sesta edizione della “Settimana della Cucina italiana nel Mondo”, l’iniziativa mondiale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale volta a promuovere la qualità e il patrimonio della cucina italiana, come segni distintivi della nostra identità e cultura, e allo sviluppo del commercio e del turismo.

Eataly L.A. al fianco del Consolato Generale

Il Consolato Generale d’Italia a Los Angeles e il Sistema Italia, in collaborazione con Eataly LA, festeggeranno la settimana con eventi virtuali e gratuiti in tutta la citta’, cosi’ come ci spiega la Console Generale Silvia Chiave: “Eventi di questo tipo, che valorizzano la cultura e la tradizione italiana riescono a portare a traino anche tutte le eccellenze italiane meno note. Gli Angelenos sono gia’ amanti della nostra cultura, della nostra storia, del nostro cibo, quindi dobbiamo pensare a portare qui anche tutte le altre prospettive di un Paese che si innova. Bisogna far conoscere agli americani la forza italiana di tutti quei settori che magari non sono cosi’ noti, soprattutto qui in California, uno stato considerato acceleratore di business, economie e talenti”.

Presentato il documentario sulla cucina italiana a Los Angeles

Tra i diversi eventi proposti anche la presentazione del documentario: “La Cucina Italiana a Los Angeles: una storia italiana e americana”. Prodotto dal Consolato Generale d’Italia a Los Angeles, con la collaborazione di IAMLA– Museo Italo Americano di Los Angeles, scritto e creato da Andrea Perugini, il documentario e’ uno straordinario viaggio nella storia della presenza e dell’influenza italiana a Los Angeles, attraverso il cibo. Realizzato con deliziose interviste ai più importanti Chef e storici del food della città. L’intera settimana sarà un’occasione speciale per acquistare prodotti autentici italiani con prezzi e sconti speciali, partecipare a una lotteria offerta da ENIT -Ente Nazionale Italiano per il Turismo– e Lago di Como, che consiste in un soggiorno/esperienza per due persone di due notti in una location da sogno al Lago di Como. Tanti altri eventi promozionali per la “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” includeranno webinar, presentazioni di chef, corsi di cucina, degustazioni e cene. C’e’ solo da apparecchiare la tavola!

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata