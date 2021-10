Blocchi alla circolazione, strade chiuse e uomini delle forze dell'ordine schierati a ogni angolo

(LaPresse) Capitale blindata anche domenica per il G20 che ha accolto a Roma i Grandi della Terra. L’attenzione è concentrata soprattutto sul centro della città e nella zona dell’Eur attorno alla Nuvola dell’architetto Massimiliano Fuksas luogo dove si svolge la maggior parte degli incontri tra i leader. Diversi i blocchi alla circolazione dei veicoli con percorsi deviati per via della chiusura di alcune tra strade e arterie capitoline. A blindare le vie della Città Eterna cordoni di uomini delle forze dell’ordine con i loro mezzi. Una situazione che ha creato alcuni disagi ai turisti presenti: “Siamo qui per due giorni, diciamo che non è il massimo se si vuole vedere Roma”, commenta una signora fermata in pieno centro.

