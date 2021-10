Il regista ha parlato anche della paternità: il figlio Leo è nato nel 2020

(LaPresse) Il direttore cinematografico Quentin Tarantino ha ricevuto il premio alla Carriera al Festival del Cinema di Roma. E’ stato premiato da Dario Argento. “Killi Bill 3? Non so, è una possibilità” ha detto Tarantino dal palco, rispondendo alle domande dei giornalisti. Poi ha parlato della sua paternità: “C’è un motivo per cui ho fatto un figlio adesso, a fine carriera e non 20 o 15 anni fa”. Tarantino ha vinto due Oscar per ‘Pulp Fiction’ nel 1995 e per ‘Django Unchained’ nel 2013. A Roma il regista si è presentato con la moglie Daniella Pick: la coppia ha un figlio, Leo, nato nel 2020.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata