A Firenze la digitalizzazione delle opere di Dorè ispirate alla Divina Commedia

(LaPresse) Settecento anni fa moriva il Sommo Poeta, Dante Alighieri. Era la notte tra il 13 e il 14 settembre 1321: per ricordarlo sono stati emessi dei francobolli commemorativi e sono tantissimi gli eventi in Italia. Gustav Dorè, artista francese, ha creato delle immagini tratte dalla Divina Commedia che sono state animate da Felice Limosani per una mostra 3D che ricorda le opere di Dante nella Basilica di Santa Croce a Firenze. “La genesi è quella di una necessità personale: portare alle nuove generazioni la vita e la storia di Dante” ha spiegato Limosani. “Il progetto ha avuto una lunga gestazione per via del Covid – spiega Cristina Acidini, presidente del museo dell’Opera di Santa Croce – Il progetto oggi è finalmente fruibile nella Cappella Pazzi di Brunelleschi”.

