Aveva 72 anni e da tempo era gravemente malato. Sabato prossimo avrebbe dovuto ricevere il premio Campiello per la carriera

E’ morto Daniele Del Giudice, scrittore, critico e giornalista: aveva 72 anni. Sabato prossimo Del Giudice avrebbe dovuto ricevere il premio Campiello per la carriera. Dopo aver lavorato come giornalista per ‘Paese Sera’, Del Giudice ha esordito come scrittore nel 1983 con il romanzo ‘Lo stadio di Wimbledon’. A scorpire il suo talento narrativo è stato Italo Calvino e tutti i suoi libri sono stati pubblicati da Einaudi. Da tempo era gravemente malato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata