Il Filming Italy Sardegna, in programma dal 21 al 25 luglio al Forte Village di Cagliari, premia Lina Sastri.

Lina Sastri è stata diretta da alcuni tra i più grandi registi italiani e internazionali, come Nanni Moretti, Giuseppe Tonatore e Woody Allen. Ha avuto l’onore di recitare accanto a Eduardo De Filippo. Ha ricevuto importanti riconoscimenti per il suo talento, tra cui tre David di Donatello, il Premio Curcio e un Nastro d’Argento. Ha pubblicato inoltre diversi dischi di successo. È stata ambasciatrice italiana per il teatro a New York. Ha scritto tre libri: ‘La casa di Ninetta’, ‘Mi chiamo Lina Sastri‘ e ‘Pensieri all’improvviso, Cantata di prima e dopo’. E’ amata dal pubblico per i numerosissimi ruoli che ha interpretato sia per il cinema che per la tv, come ‘Il prefetto di ferro’ di Pasquale Squitieri, ‘Ecce bombo’ di Nanni Moretti, ‘Segreti segreti’ di Giuseppe Bertolucci, ‘Mi manda Picone’ di Nanni Loy, ‘L’inchiesta’ di Damiano Damiani, ‘Vite strozzate’ di Ricky Tognazzi e ‘Baaria’ di Giuseppe Tornatore. Ha recitato diretta da Woody Allen in ‘To Rome With Love’. È stata insignita dal presidente della Repubblica del titolo di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Al Filming Italy Sardegna riceverà il premio Nanni Loy.

