Il maltempo non dà tregua, temporali sull'Italia: l'allerta continua

Continua l'emergenza maltempo in Italia, che ha fatto quattro nuove vittime nella giornata di giovedì, che si aggiungono alle 12 dei giorni scorsi. Novembre è iniziato così all'insegna di una nuova perturbazione e per venerdì 2 novembre sono previste ancora precipitazioni da sparse a diffuse, piogge ma anche violenti temporali, su Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise.

La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto e allerta arancione, di moderata criticità, sui restanti settori. Allerta arancione anche su Appennino pavese, in Lombardia, sui settori costieri meridionali della Toscana, sull'intero territorio di Umbria, Lazio e Campania, su alcuni settori di Abruzzo e Molise e sui bacini costieri occidentali e centro-meridionali della Sicilia. Ma l'attenzione resta alta su gran parte della penisola, dove l'allerta è gialla.

Giovedì due persone sono morte mentre viaggiavano in auto sulla strada regionale 44 a Lillianes, in Valle d'Aosta, a causa della caduta di un albero. Altre due in Trentino Alto Adige. Un anziano ha perso la vita in val Badia cadendo dal tetto di una malga divelto dal vento, mentre non ce l'ha fatta l'automobilista gravemente ferito nella notte tra lunedì e martedì in val Venosta e ricoverato all'ospedale di Bolzano.

