Alessandria, fermato è proprietario cascina Vincenti

di mad

Milano, 9 nov. (LaPresse) - L'uomo fermato nella notte per l'incendio della cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria, in cui tre vigili del fuoco hanno perso la vita, è il proprietario della cascina, Giovanni Vincenti. Lo rende noto il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, confermando che tra le imputazioni c'è anche quella di omicidio volontario plurimo.

