Delitto di Garlasco, Sempio: “Vorrei abbracciare la famiglia Poggi”

Il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: “Loro hanno affrontato anni e anni di processi, quindi probabilmente la loro situazione è più pesante della mia”

In attesa del probabile rinvio a giudizio, Andrea Sempio rilascia un’intervista esclusiva a Sky TG24. Il 38enne indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi racconta che sono due anni che soffre, mentre la famiglia della vittima “ha affrontato anni e anni e anni di processi”. “Quindi probabilmente la loro situazione è ancora più pesante della mia, poi loro comunque hanno perso una figlia. Mi sarebbe piaciuto incontrarli, non ho tanto da dire, ma manderei loro un abbraccio”, dice Sempio. Proprio ieri, in procura a Pavia è arrivato Giuseppe Colli, legale di Alberto Stasi – ex fidanzato della vittima all’epoca dei fatti e inizialmente unico indagato. “Portiamo fuori questo ragazzo”, le sue parole prima di entrare, riferendosi a Stasi, che per la morte di Chiara Poggi è stato condannato in via definitiva.

Sempio: “Mi auguro di non arrivare a processo”

“Mi augurerei di non arrivare al vero e proprio processo”, aggiunge Sempio. “Da un lato sono contento che finalmente sia stata chiusa l’indagine. Che ci sia una richiesta di rinvio a giudizio ce lo aspettiamo. Io spero di andare in fretta in aula, quantomeno in udienza preliminare, perché almeno lì potremmo discutere di tutto e magari spiegare tutto”, dice ancora nel corso dell’intervista che andrà in onda in versione integrale questa sera alle ore 18:00.