Delitto di Garlasco, l’avvocato Colli in procura a Pavia: “Portiamo Stasi fuori dal carcere”

L’avvocato Giuseppe Colli tra i primi difensori di Alberto Stasi si è recato in Procura a Pavia. Il Legale non ha specificato i motivi della sua presenza. “Portiamo fuori questo ragazzo”, le sue parole prima di entrare, riferendosi ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per la morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco.

“Già da allora si capiva e si vedeva che non era stato Alberto Stasi, si è puntato esclusivamente su di lui commettendo ovviamente degli errori. Adesso ne abbiamo la conferma e quindi ribadisco che Alberto Stasi è innocente, lo è sempre stato – ha aggiunto Colli – Se troveranno qualcun altro meglio, ma Stasi, a prescindere dal fatto che venga condannato qualcun altro è innocente”. In merito alla richiesta di revisione alla quale stanno lavorando gli attuali legali di Stasi, gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, ha sottolineato: “Fuori un innocente di galera”.

L’avvocato Giuseppe Colli, legale di Alberto Stasi, ai tempi del processo di appello bis sul delitto di Garlasco (Foto Spada/LaPresse)

Colli: “All”amarezza oggi si aggiunge la rabbia”

“C’è amarezza nella condanna che Alberto ha preso, ma c’è amarezza da allora, non da oggi. E oggi poi viene fuori anche la rabbia”, ha proseguito Colli. “Alberto reagisce sempre con grande calma e riesce sempre a essere tranquillo – ha affermato – È forte e sereno ed è quello che gli ha permesso di superare tutti questi anni, perché il vero problema è lui adesso”. “Ho sempre detto che l’assassino ha ucciso tre persone, ha ucciso Chiara, ha ucciso Alberto e ha ucciso il papà di Alberto”, ha sottolineato.