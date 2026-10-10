Catania, condivideva sui social post su a stragi a scuola: denunciato 14enne

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Catania per la diffusione online di contenuti che esaltavano la violenza e facevano riferimento a possibili stragi e atti terroristici. Secondo gli investigatori, i messaggi pubblicati sui social avrebbero contenuto anche riferimenti ad azioni violente in ambito scolastico. Durante una perquisizione nell’abitazione del minorenne sono stati sequestrati diversi oggetti, tra cui un casco militare, abiti con simboli nazisti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.

L’inchiesta è cominciata dopo una segnalazione della Polizia Postale di Roma, che aveva individuato un utente sui social network intento a pubblicare riferimenti a stragi e atti terroristici. In alcuni contenuti, l’utente compariva con un casco militare e una videocamera indossabile e scriveva utilizzando l’alfabeto cirillico. Gli accertamenti hanno permesso di localizzare l’account in provincia di Catania e di risalire a un ragazzo di 14 anni. Le indagini sono state condotte dalla Digos e dalla Polizia Postale del capoluogo siciliano.

Il materiale sequestrato nell’abitazione

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nella stanza del ragazzo abiti con scritte discriminatorie e svastiche, un casco militare, appunti scritti a mano e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono cellulare è stato individuato l’account finito al centro dell’indagine. Gli investigatori hanno inoltre trovato ricerche online riguardanti le armi e il funzionamento delle pistole. Tutti gli oggetti ritenuti utili alle indagini sono stati sequestrati insieme ad altri dispositivi informatici nella disponibilità del minorenne..