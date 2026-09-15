Roberto Vecchioni-Geronimo La Russa, il cantautore rinviato a giudizio per diffamazione

Il giudice monocratico del Tribunale di Firenze ha disposto il rinvio a giudizio di Roberto Vecchioni per diffamazione aggravata nei confronti di Geronimo La Russa. Lo comunica in una nota l’avvocato Vinicio Nardo, legale di Geronimo La Russa, costituitosi parte civile nel procedimento per le dichiarazioni pronunciate dal cantautore durante il “Festival La Gaberiana” a Firenze nel luglio 2023. Secondo l’accusa quelle parole avrebbero leso la reputazione di Geronimo La Russa, che aveva presentato querela. Roberto Vecchioni è imputato del reato di diffamazione aggravata. Il processo, con rito ordinario, avrà inizio a febbraio 2027.

(photo by Mauro Scrobogna / LaPresse)



Vecchioni accusò il figlio del presidente del Senato di un furto in casa sua

“L’avvio della vicenda – ricorda la nota dell’avvacato Nardo – risale a ciò che aveva pronunciato pubblicamente Roberto Vecchioni nell’estate del 2023. Il cantautore aveva raccontato che nel 1997, in una festa organizzata nella sua casa di Milano da una delle sue figlie, alcuni ragazzi avrebbero sottratto degli oggetti (tra cui alcune magliette e mutande) dall’abitazione. Nel suo intervento al Festival, Vecchioni aveva sostenuto che ‘uno di quei ragazzi si chiamava Geronimo‘, senza pronunciare il cognome ma lasciando intendere che si trattasse di Geronimo La Russa. Il cantautore nel 1997 si era rivolto alla forze dell’ordine per denunciare l’accaduto e i ragazzi erano stati identificati. La posizione di Geronimo La Russa venne archiviata per la totale infondatezza della denuncia nei suoi confronti, mentre il processo proseguì nei confronti di altri ragazzi, accertandone, di alcuni, la colpevolezza”.