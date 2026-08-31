Roma, sequestrati 13 kg tra cocaina e hashish a Castelverde: due arresti

Due persone arrestate e oltre 13 kg di droga sequestrati. Questo il bilancio di un’azione della Gdf di Roma. L’operazione, condotta nel quartiere di Castelverde, nel quadrante est della Capitale, ha consentito di sottrarre al circuito illegale 3,1 kg di cocaina e 10,2 kg di hashish, già confezionati e destinati alla vendita, intercettando un consistente quantitativo di droga prima della sua immissione nelle piazze di spaccio, dove avrebbe potuto raggiungere un valore complessivo stimato sul mercato al dettaglio in circa 350 mila euro.Nel corso delle attività sono stati sequestrati anche 2.600 euro in contanti e due ‘Rolex’.