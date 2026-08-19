Trovato morto con segni di morsi di rottweiler a Nardò, accertamenti sui cani

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri su due cani rottweiler individuati a Nardò, in località Pittuini, in provincia di Lecce, in una tenuta a poca distanza dal luogo in cui nel pomeriggio di mercoledì è stato trovato senza vita Giuseppe Pampo, 72enne residente a Leverano. I militari della stazione di Nardò hanno riscontrato sul corpo lesioni riconducibili a morsi, in particolare alla testa e agli arti inferiori. A trovare il 72enne senza vita sono stati i familiari, che avevano avviato le ricerche dopo l’uomo, uscito di casa intorno alle 5.30 per recarsi nelle campagne della zona a raccogliere fichi, non aveva fatto rientro. Gli stessi familiari avrebbero trovato i due rottweiler accanto al corpo del 72enne, rischiando di essere a loro volta aggrediti prima di riuscire ad allontanare gli animali. Ancora da accertare le cause del decesso dell’uomo, sulle quali farà luce l’autopsia che con ogni probabilità sarà disposta dalla Procura.

Paita (Iv): “E’ una vera e propria strage”

“L’ennesima aggressione da parte di cani, quella mortale avvenuta oggi in Salento, rende evidente che la situazione è ormai del tutto fuori controllo: siamo davanti a una vera e propria strage”. Lo dice Raffaella Paita, presidente del gruppo Iv-Casa Riformista al Senato. “Gli episodi che hanno visto dei cani azzannare e, spesso, uccidere qualcuno in uno spazio pubblico, formano qualcosa che assomiglia sempre di più a un bollettino di guerra La situazione è intollerabile. Anche considerato che proposte, come quella a mia firma, per arginare il fenomeno sono colpevolmente ferme al palo”. “Continuare a far finta di nulla è indecente. Alla ripresa dei lavori parlamentari, è indispensabile che il governo si faccia finalmente carico di un problema sempre più drammatico”, conclude Paita.