Trentino, precipita sotto gli occhi della moglie: morto 50enne

Un escursionista danese di 50 anni è morto nel pomeriggio di oggi in Trentino dopo essere scivolato in una scarpata per una settantina di metri.

Cosa è successo

L’uomo stava camminando assieme alla moglie nella zona archeologica del Monte San Martino, in direzione del rifugio Pernici. Forse la coppia ha sbagliato sentiero, imboccando una traccia che conduce invece verso il paese di Tenno. In un tratto molto scosceso, l’uomo ha messo un piede in fallo, precipitando nel bosco sottostante, fra piante e salti di roccia, senza più rispondere alle chiamate della moglie che ha subito chiesto aiuto al 112.

La Centrale unica di emergenza ha chiesto l’immediato intervento dell’elisoccorso mentre cinque operatori della stazione Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico Trentino si sono messi a disposizione in piazzola. L’elicottero ha effettuato un primo sorvolo per individuare il target, verricellando immediatamente sul posto il tecnico di elisoccorso e l’équipe sanitaria che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.