Spara alla compagna e fugge, individuato dai carabinieri nell’imperiese

Momenti di paura nella prima serata di mercoledì a Molini di Triora nell’imperiese: una donna è rimasta ferita a una mano da un colpo sparato dal compagno, forse con un’arma ad aria compressa. L’episodio è accaduto in piena Valle Argentina nell’entroterra della provincia: la donna, di origini francesi, è scappata di casa ed è riuscita a rifugiarsi nella boscaglia dove è stata raggiunta e soccorsa dal 118. Avrebbe riportato anche ferite e traumi alla testa ed è stato disposto il trasporto in ospedale. Sul posto si è scatenata un’immediata caccia all’uomo fuggito nella boscaglia. Decine i carabinieri impiegati nelle ricerche che si sarebbero concluse individuando l’uomo poco fa. Tutti da ricostruire i contorni dell’accaduto, che si sarebbe sviluppato in ambito familiare.