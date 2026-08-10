Angela Celentano, la scomparsa 30 anni fa. La famiglia: “La speranza non muore”

Sono trascorsi 30 anni dalla scomparsa di Angela Celentano: trent’anni fa, il 10 agosto 1996, la piccola scompariva sul Monte Faito, nella zona di Napoli. A tre decenni di distanza la famiglia, con un post sulla pagina Facebook dedicata, ricorda questo anniversario: “10 Agosto 1996 – 10 Agosto 2026, Gli anni passano e possono logorare le forze, i pensieri e segnare la pelle ma mai la speranza – si legge -. Quella speranza che non fa rumore, che mantiene viva ogni possibilità e sostiene il tempo che passa. Oggi sono 30 anni senza di te. 30 anni in cui la certezza di riabbracciarti non è mai venuta meno. Non servono date per ricordarti perché non sei una ricorrenza ma ogni giorno che passa non è che un altro giorno senza di te”.



“Sei ogni giorno nei nostri cuori e nei nostri pensieri e oggi, così come dal 10 Agosto 1996, il nostro obiettivo è sempre quello di poterti raggiungere, ovunque tu sia. Potrebbe sembrare follia. Ma noi siamo ancora qui a sperare e credere che prima o poi tutto questo finirà. A presto Angela. La tua famiglia”, si conclude il post.