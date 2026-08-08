Siccità, col drone sopra il Ticino in secca al Ponte della Becca

Una lunga distesa di sabbia dove prima c’era l’acqua e imbarcazioni ferme al Ponte della Becca, alla confluenza tra Ticino e Po, punto di riferimento storico per misurare lo stato dei due corsi d’acqua nel Pavese. Le riprese dal drone hanno mostrato ampie porzioni di arenile prima coperte dall’acqua e ora all’asciutto, con il livello del Ticino sceso di oltre un metro.

Un pescatore: “A volte si sfrega col motore il terreno”

“Si è asciugato di molto. Diciamo che almeno è sceso un metro o un metro e venti di fondale. Purtroppo ci sono dei punti di Ticino che il fondale ha 30-40 cm, e sotto la barca capita delle volte che si sfrega col motore il terreno, per cui buona parte del traffico fluviale di appassionati si è fermato”. A dirlo è un pescatore mentre prepara le lenze a bordo della sua barca. Il traffico fluviale amatoriale si è ridotto proprio per la scarsa profondità del fondale. “Questa spiaggia ogni anno cambia la sua silhouette, è mezzo metro d’acqua in più, un metro d’acqua in più – ha proseguito – Sotto il ponte c’è una buca d’acqua di 4 metri mediamente, ma ora si arriva a 2 metri, l’acqua sta finendo totalmente”, ha concluso.

Solo ieri la Coldiretti ha lanciato l’allarme siccità per oltre il 60% del territorio italiano e molti altri fiumi italiani sono carenti di acqua. Anche a Roma il Tevere ha raggiunto i livelli di acqua più bassi da 15 anni a questa parte.