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domenica 9 agosto 2026

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Siccità, col drone sopra il Ticino in secca al Ponte della Becca

Siccità, col drone sopra il Ticino in secca al Ponte della Becca
Il fiume Ticino in secca al ponte della Becca alla confluenza del fiume Po, Pavia, Italia 8-8-2026 (foto Alessandro Contaldo/LaPresse)
Alessandro Contaldo
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Alla confluenza tra il fiume e il Po in provincia di Pavia il livello dell’acqua è molto basso

Una lunga distesa di sabbia dove prima c’era l’acqua e imbarcazioni ferme al Ponte della Becca, alla confluenza tra Ticino e Po, punto di riferimento storico per misurare lo stato dei due corsi d’acqua nel Pavese. Le riprese dal drone hanno mostrato ampie porzioni di arenile prima coperte dall’acqua e ora all’asciutto, con il livello del Ticino sceso di oltre un metro.

Un pescatore: “A volte si sfrega col motore il terreno”

“Si è asciugato di molto. Diciamo che almeno è sceso un metro o un metro e venti di fondale. Purtroppo ci sono dei punti di Ticino che il fondale ha 30-40 cm, e sotto la barca capita delle volte che si sfrega col motore il terreno, per cui buona parte del traffico fluviale di appassionati si è fermato”. A dirlo è un pescatore mentre prepara le lenze a bordo della sua barca. Il traffico fluviale amatoriale si è ridotto proprio per la scarsa profondità del fondale. “Questa spiaggia ogni anno cambia la sua silhouette, è mezzo metro d’acqua in più, un metro d’acqua in più – ha proseguito – Sotto il ponte c’è una buca d’acqua di 4 metri mediamente, ma ora si arriva a 2 metri, l’acqua sta finendo totalmente”, ha concluso.

Solo ieri la Coldiretti ha lanciato l’allarme siccità per oltre il 60% del territorio italiano e molti altri fiumi italiani sono carenti di acqua. Anche a Roma il Tevere ha raggiunto i livelli di acqua più bassi da 15 anni a questa parte.

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