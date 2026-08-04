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martedì 4 agosto 2026

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Bergamo, rinvenuto il corpo di un 73enne carbonizzato dopo l’incendio in un bosco

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LaPresse
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La dinamica dell’accaduto è al momento in fase di accertamento

Il corpo senza vita di un uomo di 73 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio poco prima delle 16 in via Spersiglio, a Pradalunga, in provincia di Bergamo, in una zona boschiva impervia del territorio comunale. Il ritrovamento è avvenuto al termine delle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo da parte dei Vigili del fuoco. La dinamica dell’accaduto è al momento in fase di accertamento da parte degli enti competenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, l’automedica e le forze dell’ordine. Il decesso dell’uomo è stato constatato sul luogo dell’intervento. 

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