Bergamo, rinvenuto il corpo di un 73enne carbonizzato dopo l’incendio in un bosco

Il corpo senza vita di un uomo di 73 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio poco prima delle 16 in via Spersiglio, a Pradalunga, in provincia di Bergamo, in una zona boschiva impervia del territorio comunale. Il ritrovamento è avvenuto al termine delle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo da parte dei Vigili del fuoco. La dinamica dell’accaduto è al momento in fase di accertamento da parte degli enti competenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, l’automedica e le forze dell’ordine. Il decesso dell’uomo è stato constatato sul luogo dell’intervento.