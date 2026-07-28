Omicidio Corsico, fermato un 39enne per la morte di Alessio Borrelli

Un uomo di 39 anni, di origini egiziane, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della Compagnia di Corsico perché ritenuto responsabile dell’omicidio aggravato di Alessio Borelli, trovato senza vita nel suo appartamento lo scorso 11 luglio. Il 39enne, gravato da precedenti di polizia, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato individuato in zona Lampugnano, dove è stato riconosciuto e bloccato dai carabinieri che lo stavano attivamente cercando da ieri sera, non appena il fermo era stato emesso dalla Procura di Milano. Secondo quanto ricostruito, il 39enne aveva una relazione affettiva con la vittima da circa un mese ma che negli ultimi giorni erano iniziati alcuni dissidi tra la vittima e l’indagato, sfociati in quell’ultimo incontro a casa di Borrelli e nell’aggressione mortale, avvenuta la mattina dell’8 luglio quando, nelle prime ore della mattina, i vicini avevano udito distintamente urla e richieste di aiuto provenienti dall’appartamento.

Ulteriori elementi a carico del 39enne sono stati forniti dalle prove di natura biologica e dattiloscopica: il profilo genetico dell’uomo è stato isolato sulle armi del delitto, due coltelli rinvenuti sulla scena, e su tracce ematiche nel bagno, mentre un’impronta palmare impressa col sangue su una porta a vetro dell’abitazione è risultata corrispondere inequivocabilmente a quella dell’indagato. Il provvedimento scaturisce dalle immediate e serrate attività di indagine avviate a seguito del ritrovamento del cadavere di Borrelli. Quel giorno i vicini avevano allertato i VVFF per un forte odore proveniente da quell’appartamento, e i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che avevano fatto accesso, avevano trovato la vittima in stato di decomposizione, riversa a terra in una pozza di sangue, con evidenti ferite d’arma da taglio al collo e al torace.Le indagini si sono avvalse anche di accertamenti tecnici e scientifici condotti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche (Sis) di Milano e dal Ris di Parma.

Il fermo del 39enne è stato emesso per il pericolo di fuga dell’indagato, sprovvisto di una stabile occupazione, di legami familiari e di una dimora sul territorio nazionale. Inoltre, è stato appurato che aveva recentemente cambiato le proprie abitudini di vita e cominciato a utilizzare una serie di accorgimenti, come cambiare dimora e utenze telefoniche, per sottrarsi a eventuali ricerche.L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.