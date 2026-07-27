Crotone, trovato morto l’ex sindaco di Savelli: era scomparso da una settimana

È stato ritrovato privo di vita Francesco Giuseppe Greco, ex sindaco di Savelli, in provincia di Crotone. L’uomo si era allontanato lo scorso 20 luglio senza telefono cellulare e con indosso solo un paio di jeans scuri e una maglietta rosa. Immediatamente è stato attivato il Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse, sotto il coordinamento della Prefettura di Crotone. L’operazione ha visto la mobilitazione dei carabinieri, dei vigili del fuoco, degli specialisti del Soccorso Alpino e Speleologico, della Guardia di finanza, del personale della Croce Rossa Italiana, nonché dai volontari e dalle diverse associazioni di Protezione Civile.

Durante tutte le fasi delle operazioni è stato costante l’impiego delle unità cinofile da ricerca persone e il supporto tecnologico dei droni (SAPR), impiegati per il sorvolo e il monitoraggio dall’alto delle zone più impervie ed inaccessibili. A seguito del ritrovamento, sul posto è intervenuto il medico legale che, all’esito dei primi accertamenti esterni, non ha riscontrato segni di violenza sul corpo, riconducendo il decesso a cause naturali. L’Autorità Giudiziaria ha conseguentemente disposto la restituzione della salma ai familiari.