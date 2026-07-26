Roma, incendio in zona Laurentina: le fiamme lambiscono la Motorizzazione

Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato dalle prime ore del pomeriggio a Roma a ridosso del Raccordo Anulare, causando la chiusura del tratto tra l’uscita per la Laurentina e quella per la Pontina in entrambe le direzioni. Le fiamme sono arrivate a lambire gli uffici della Motorizzazione Civile. Ancora al lavoro i Vigili del Fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme con il supporto degli elicotteri. Sul posto anche gli uomini della Protezione Civile. L’incendio ha causato lunghe file sul Raccordo Anulare e nel tratto interessato dal rogo.