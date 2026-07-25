Bolzano, prova ad adescare minori e compie atti osceni: arrestato un uomo

Arresti domiciliari per un cittadino straniero domiciliato in Alto Adige, gravemente indiziato di episodi di atti osceni in luogo pubblico e di condotte illecite nei confronti di minori. L’indagine trae origine dalla denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri di Campo di Trens (Bolzano) dalla madre di una bambina che, nel pomeriggio dello scorso gennaio, al termine della scuola, mentre percorreva a piedi il tragitto verso casa, era stata avvicinata da un uomo alla guida di un furgone bianco senza insegne. Dopo averle rivolto la parola dapprima in italiano e successivamente in tedesco, offrendole dolci e gelati, l’uomo ha tentato di afferrarla per un braccio. La piccola era riuscita a divincolarsi e a fuggire, trovando riparo in un vicino boschetto prima di rincasare in evidente stato di shock.

La denuncia ha attivato i militari, che hanno intensificato i servizi di controllo sul territorio. Nel corso degli accertamenti è emerso un ulteriore episodio verificatosi nei giorni precedenti nei pressi della frazione di Stilves, dove due ragazze minorenni avevano riferito di essere state avvicinate da un uomo che aveva mostrato loro i genitali. Le descrizioni fornite dalle giovani risultavano perfettamente compatibili con quelle rese dalla bambina e dalla madre. Gli investigatori hanno quindi concentrato le ricerche su un corriere che effettuava abitualmente consegne nella zona dell’Alta Val d’Isarco. Il controllo del veicolo e gli approfondimenti eseguiti attraverso le banche dati in uso alle forze di polizia hanno consentito di identificare un uomo residente in provincia di Bolzano, già segnalato in passato per analoghi comportamenti. I successivi riconoscimenti fotografici e gli ulteriori riscontri investigativi hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari, trasmessi all’Autorità Giudiziaria, che ha richiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita dai militari della Stazione Carabinieri di Campo di Trens.