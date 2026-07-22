Fedez ricoverato all’Humanitas di Rozzano

Fedez è ricoverato all’Humanitas di Rozzano. Il 20 luglio il rapper era già stato portato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era già stato operato nel 2023, sembrerebbe per la riapertura di una vecchia ulcera, legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. Dal Fatebenefratelli, l’artista – all’anagrafe Federico Leonardo Lucia – è stato poi trasferito all’Humanitas.

Il ricovero dopo la nascita del terzo figlio

Fedez è da poco diventato padre per la terza volta: il 18 luglio è nato Edoardo Lupo, il primo figlio avuto dalla compagna Giulia Honegger, l’imprenditrice 23enne con cui fa coppia dall’estate del 2025. Il cantante ha altri due figli, Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni.