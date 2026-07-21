Savona: sequestrati al porto di Vado Ligure 800 kg. di cocaina purissima

Nuovo maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari del Comando Provinciale di Savona, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, ed unitamente ai funzionari del Sezione Antifrode dell’Ufficio ADM Liguria3 di Savona, hanno individuato un quantitativo complessivo di oltre 770 Kg di sostanza stupefacente che, a seguito di analisi speditiva effettuata al momento del controllo, è risultata essere cocaina purissima. L’ingente partita di droga era abilmente occultata fra decine di pallet di banane, all’interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell’Ecuador.