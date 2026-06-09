Milano, 22enne morto accoltellato in stazione Certosa: fermato un 20enne a Bardonecchia

C’è un secondo provvedimento di custodia cautelare per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano il 26 maggio con una trentina di coltellate dopo essere stato aggredito da una gang di giovani sudamericani. E’ il 20enne argentino Isaias Gonzalo Linares Melendez fermato a Bardonecchia, nel torinese, secondo destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta lunedì dalla gip Sara Cipolla su richiesta del pm Elio Ramondini e l’aggiunta Bruna Albertini, stava rientrando in Italia dopo essere fuggito all’estero nei giorni successivi al delitto ed è stato sottoposto a un controllo di frontiera a bordo di un pullman. Sarà portato in carcere a San Vittore e poi sottoposto ad interrogatorio di garanzia.

Già convalidato il fermo di un 19enne peruviano

Lunedì la gip aveva convalidato il fermo di indiziato di delitto eseguito dalla squadra mobile nei confronti del 19enne peruviano, Jefferson Smith Echevarria Verano. Sono accusati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Secondo il gip “17 soggetti, in gran parte vestiti di nero” dopo aver rincorso la vittima assieme al fratello e a un amico “urlandogli in lingua spagnola ‘fermatevi, figli di puttana, stronzi’”, avrebbe cominciato “a lanciare sassi, bottiglie e coltelli, facendo cadere a terra Ibarra Silvera e accanendosi sul suo corpo.