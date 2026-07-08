Pedopornografia online, 7 arresti e 30 indagati in un’operazione della Polizia Postale

Sette persone sono state arrestate e altre 30 risultano indagate nell’ambito di una vasta operazione contro la pedopornografia online coordinata dalla Procura di Catania e condotta dalla Polizia di Stato attraverso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L’inchiesta ha portato al sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali e all’individuazione di diversi gruppi dediti allo scambio di materiale pedopornografico.

Gli arresti e il materiale sequestrato

Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di divulgazione e detenzione di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Secondo quanto emerso dalle indagini, nei circuiti monitorati dagli investigatori venivano condivisi video e immagini che ritraevano minori vittime di abusi, compresi bambini in età infantile. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati numerosi dispositivi elettronici, che saranno ora sottoposti ad ulteriori accertamenti investigativi. Gli arrestati risiedono nelle province di Catania, dove sono state eseguite cinque misure, Frosinone e Potenza.

Perquisizioni in 17 città italiane

All’operazione hanno partecipato oltre cento operatori della Polizia Postale, impegnati in una vasta attività di perquisizioni personali e informatiche su tutto il territorio nazionale. Le indagini hanno coinvolto persone residenti in 17 diverse città italiane. Le perquisizioni sono state eseguite a Bari, Bolzano, Brescia, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Potenza, Rimini, Torino, Venezia e Verona. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura etnea e supportata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, punta ora ad approfondire i collegamenti tra gli indagati e a ricostruire l’ampiezza della rete di scambio del materiale illecito individuata dagli investigatori.