Bari, bimba di 4 anni morta in incidente

Un grave incidente stradale a Bari è costato la vita a una bambina di 4 anni, morta sul colpo. L’episodio questa mattina intorno alle 7 lungo la provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, nel Barese.

Altre due le persone sono rimaste gravemente ferite nello schianto: si tratta di una donna di 38 anni, portata in codice rosso al Policlinico, e un uomo di 37 anni, trasportato sempre in condizioni gravissime al Di Venere, per trauma cranico. Inutili i soccorsi per la piccola: all’arrivo degli operatori del 118 la bimba era già morta. Sul posto gli agenti della Polstrada per le indagini del caso.