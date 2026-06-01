Bergamo, aereo ultraleggero cade vicino case a Valbrembo: un morto e un ferito grave

Un aereo ultraleggero è caduto intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo, per cause ancora in corso di aggiornamento. Il velivolo, un Cessna 152, è precipitato vicino piazza Guglielmo Marconi, nei pressi di alcune abitazioni, senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell’aereo.

I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo: per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso: sul posto, oltre ai soccorritori, anche il comando provinciale di Bergamo.