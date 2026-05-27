Palermo, incendio nell’azienda ‘Sicily by Car’: indagine su possibile intimidazione

Forte tensione nella notte a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, a causa di un incendio che ha interessato una ditta di noleggio auto e sul quale ora sono in corso accertamenti. Poco dopo la mezzanotte un rogo ha infatti coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale della Sicily by Car. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ad altre vetture o alle strutture vicine. L’area interessata si trova lungo la strada che collega la statale 113 a via dei Pioppi, dove sorge il nuovo showroom riconducibile all’imprenditore Tommaso Dragotto, inaugurato appena lo scorso 7 maggio.

Sull’episodio sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno cercando di chiarire l’origine dell’incendio. Qualora venisse confermata la pista dolosa, si tratterebbe del secondo grave episodio intimidatorio ai danni dell’imprenditore nel giro di pochi mesi. Lo scorso 21 marzo, infatti, ignoti avevano esploso numerosi colpi di kalashnikov contro il deposito dell’azienda in via San Lorenzo.