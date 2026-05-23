Campobasso, bimba investita da auto del padre: è gravissima

Una bambina di 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto nel comune di Portocannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata accidentalmente travolta dalla vettura guidata dal padre, che non si sarebbe accorto della sua presenza durante una manovra.



L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata. La bambina è stata soccorsa e trasportata in condizioni molto gravi all’ospedale San Timoteo di Termoli. Successivamente è stata trasferita in eliambulanza verso un centro pediatrico specializzato di Napoli. L’elicottero del 118 è atterrato in Piazza del Papa a Termoli, dove è stato predisposto anche un presidio delle forze dell’ordine.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.