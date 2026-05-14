Delitto Garlasco, legale Poggi: “Soldi Stasi su conto bloccato, risarcimenti non contano”

Per la famiglia di Chiara Poggi i risarcimenti non sono mai stati “prioritari” perché lo era solo “l’accertamento della verità sulla morte della figlia e l’hanno già ottenuta”. I risarcimenti a oggi versati da Alberto Stasi, circa “350-400mila euro”, si trovano su un “conto dedicato”. Così l’avvocato Gian Luigi Tizzoni questa mattina parlando con i cronisti fuori dal palazzo di giustizia di Milano e commentando le voci secondo cui la famiglia della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco non vorrebbe la revisione della condanna per l’ex fidanzato per non dover restituire le “somme”. Secondo Tizzoni pensare che la parte “economica” sia “anche solo un remoto pensiero” di Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi per attaccare la famiglia di una ragazza uccisa è “svilente”. “La famiglia Poggi non usa quei soldi per vivere – ha detto – e va avanti serenamente con le proprie disponibilità”. Ha ribadito che la verità è già stata accertata nei processi e che se “oggi qualcuno la vuole mettere in discussione nelle sedi opportune, quindi in aula, la affronteremo”.