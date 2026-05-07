"Lo hai mai fatto? Parliamo d'amore": studenti a confronto all’Ospedale Santa Maria della pace di Napoli

Si è tenuto oggi nella Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale Santa Maria della Pace il convegno conclusivo del Progetto Lazzaretto Hospes, iniziativa didattica del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli dedicata agli studenti del Liceo istituto Superiore Gentileschi e del Liceo Margherita di Savoia. Il progetto ha coinvolto i ragazzi con questionari anonimi su relazioni amorose, sessualità, emozioni vissute attraverso i social e il rapporto affettivo con l’intelligenza artificiale. Come progetto finale, gli studenti hanno realizzato delle video-interviste sottoponendo le stesse domande a tre generazioni: coetanei, genitori e nonni. “Un luogo dove sono morti migliaia di persone, che oggi diventa spazio per progettare la salute con l’uomo al centro”, ha detto il direttore scientifico del Museo Arti Sanitarie Gennaro Rispoli. Per la coordinatrice didattica del progetto Carmen Caccioppoli: “Tra i temi più attuali c’è il rischio dell’interazione affettiva con l’intelligenza artificiale”. Luigi Mansi, direttore della sezione salute del CIRPS, ha lanciato un appello ai giovani: “Vivete la vita nella sua realtà, non in quella che vi trasmette un telefonino”.