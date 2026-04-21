Latina: scoppia incendio in casa a Ponza, ferita soccorritrice della Protezione Civile

Un incendio è scoppiato a Ponza, in una casa estiva, forse per un corto circuito nella notte tra lunedì e martedì intorno alle 3. È intervenuta Protezione Civile Isole Ponziane: una soccorritrice si è ustionata alle gambe, braccia e schiena poiché il pavimento ha ceduto a causa del calore. La donna, una trentenne, è stata trasferita in elisoccorso al Sant’Eugenio di Roma, in prognosi riservata.