Napoli, rapina in banca con ostaggi: Carabinieri del Gis irrompono all’interno

Sono state liberate dai carabinieri le 25 persone prese in ostaggio dai rapinatori a Napoli, nel corso di un colpo nella banca, Credit Agricolè, in Piazzale Medaglie D’oro. Sul posto anche il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri. Sei ostaggi hanno sono stati soccorsi dal 118, ma nessuno di loro è in gravi condizioni. Secondo quanto apprende LaPresse, la banda di rapinatori avrebbe fatto irruzione in banca sfondando la vetrina con un’auto ariete (una Alfa Romeo Giulietta).

Tra le persone liberate dai carabinieri c’erano anche una decina di dipendenti della filiale ed alcuni clienti in fila agli sportelli. Alcuni degli ostaggi liberati, hanno raccontato ai carabinieri che i malviventi avevano il volto travisato con alcune maschere di carta pesta che raffigurano volti di attori cinematografici. I carabinieri stanno effettuando i rilievi sull’auto sospettata di essere quella utilizzata dai rapinatori per sfondare la vetrina.

Sono arrivati i carabinieri del Gruppo intervento speciale (Gis) di Livorno per la bonifica all’interno della filiale della banca Credit Agricole dove erano già stati liberati 25 ostaggi. Si presume che il gruppo di malviventi, travisati con maschere che raffiguravano attori americani famosi, siano fuggiti attraverso la rete fognaria dove nella notte avevano praticato un foro sul pavimento. I carabinieri hanno quindi fatto irruzione nella filiale della banca Credit Agricole, dove si sospettava potessero ancora nascondersi i banditi.