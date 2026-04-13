Furti di gioielli, blitz polizia tra Spagna e Italia: 4 arresti

(LaPresse) – Un’operazione congiunta tra la Polizia Nazionale spagnola e la Polizia di Stato italiana ha portato all’arresto di quattro individui accusati di essere membri di una cellula criminale itinerante, specializzata nei furti di gioielli. Gli arrestati, provenienti dall’Italia, sono accusati di aver commesso 21 furti in gioiellerie in tutta la Spagna, sottraendo oltre 500.000 euro in gioielli, alcuni dei quali risalenti a dieci anni fa. Il gruppo agiva con una tecnica ben studiata: una coppia di donne entrava nell’esercizio commerciale e si interessava a diversi prodotti; in quel momento il dipendente mostrava loro gli articoli, normalmente disposti su tappetini da gioielleria. In quel frangente, con straordinaria abilità e approfittando della distrazione del lavoratore, che non poteva prestare attenzione a così tanti prodotti, sottraevano uno dei tappetini nascondendolo in un fazzoletto o in una borsa. . L’indagine, che ha coinvolto anche il monitoraggio di spostamenti e modalità operative, ha portato all’arresto dei membri della banda a Palencia, dove erano pronti a commettere altri furti.