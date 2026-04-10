Frana Petacciato, riaperta la linea ferroviaria adriatica

Dalle 6 di questa mattina, sulla linea Bari-Pescara, “la circolazione” dei treni “è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento franoso avvenuto nella località di Petacciato“, in provincia di Campobasso. Lo comunica Trenitalia, secondo cui “nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni“. “Assistenza potenziata da parte di Trenitalia nelle stazioni e a bordo dei treni. Si invitano i passeggeri a consultare i canali di Infomobilità di Trenitalia e RFI”, si legge sul sito.

Il blocco della circolazione ferroviaria, in seguito alla frana, aveva paralizzato uno dei principali collegamenti tra Centro e Sud Italia, con ripercussioni su Alta Velocità, Intercity e Regionali.