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venerdì 10 aprile 2026

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Frana Petacciato, riaperta la linea ferroviaria adriatica

Frana Petacciato, riaperta la linea ferroviaria adriatica
La frana di Petacciato (foto Vignale)
LaPresse
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Potrebbero però ancora verificarsi ritardi e cancellazioni

Dalle 6 di questa mattina, sulla linea Bari-Pescara, “la circolazione” dei treni “è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento franoso avvenuto nella località di Petacciato“, in provincia di Campobasso. Lo comunica Trenitalia, secondo cui “nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni“. “Assistenza potenziata da parte di Trenitalia nelle stazioni e a bordo dei treni. Si invitano i passeggeri a consultare i canali di Infomobilità di Trenitalia e RFI”, si legge sul sito.

Il blocco della circolazione ferroviaria, in seguito alla frana, aveva paralizzato uno dei principali collegamenti tra Centro e Sud Italia, con ripercussioni su Alta Velocità, Intercity e Regionali.

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